新北托嬰中心女嬰猝死 立委促徹查並關注師生比

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（中央社記者郭建伸台北18日電）新北市板橋區某托嬰中心傳出女嬰猝死案，女童母親質疑小孩是遭悶死。時代力量立委王婉諭今天表示，衛福部應儘速徹查，了解機構過去是否有同樣缺失，並關注疫情是否導致托育員隔離影響師生比人力。

新北市板橋區某托嬰中心12日傳出女嬰猝死，被發現時已無呼吸心跳，經送醫急救仍不治。檢警介入調查死因；新北市府指出，調查托嬰中心與托育員照顧不當，將分別處罰新台幣24萬元。

時代力量立委王婉諭今天偕死亡女童母親邱姓婦人、兒童權利促進會創會會長王薇君、時代力量新北市議員參選人彭盛韶舉行記者會。

邱姓婦人表示，從監視器畫面可見，女兒當天被棉被蓋住全身，甚至被摀住口鼻，質疑是托嬰中心照顧孩子方式危險；雖然目前確切死因仍需解剖化驗，但她認為女兒是遭悶死。

邱姓婦人指出，政府及主管機關應嚴肅看待此事，呼籲未來托育人員取得執照應要求心肺復甦術（CPR）實際演練，抽查托育人員及保母是否能應變，並稽查公私立托兒所是否超收嬰孩。

王婉諭表示，衛福部應儘速徹查，了解托育員、機構是否有疏失，並且全面檢視托育機構過去是否也有像這樣不當對待的行為。

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王婉諭指出，被棉被蓋住全身的案例不會只有一個，政府應該要加強向社會宣導，避免以棉被蓋住全身，並寫進托育人員的工作手冊裡。

王婉諭說，雖然新北市社會局指托嬰中心沒有超收，但事發當天有托育員遭隔離，造成師生比不符；近日因疫情嚴峻，匡列隔離的情況日趨普遍，若是因為隔離造成托嬰中心、幼兒園的師生比不符合規範，政府應提出相對應的配套措施，不讓孩童暴露於高風險。（編輯：蘇志宗）1110418