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中央發10萬份快篩 黃珊珊：優先給確診與居隔者

2022/4/18 16:57
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（中央社記者陳怡璇台北18日電）台北市副市長黃珊珊表示，中央通知發給北市10萬份快篩劑，原先想比照基隆進行類普篩，但近來居家隔離人數增加太多，這10萬份會優先讓居隔者及確診者回家篩檢用。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情視訊記者會，副市長黃珊珊說明中央配發的家用快篩試劑如何分配使用。

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黃珊珊表示，原先跟中央申請20萬份快篩劑，中央最新通知會發給北市10萬劑，原本是想比照基隆進行類普篩，但現在急需快篩劑的是居家隔離及確診者回家篩檢之用，因為人數突然劇增，現以這兩部分為優先。

另一方面，黃珊珊說明中山區酒店等「七大行業」加強稽查結果，從1日至13日稽查231家次，5家次違規，4家未落實實聯制、1家消費者疫苗接種不合規定；萬華茶室則稽查84家次、3家次違規，2家未落實實聯制，1家消費者疫苗接種不合規定。（編輯：陳清芳）1110418

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