因應氣候變遷缺水 新竹台南海淡廠環評案過初審

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（中央社記者張雄風台北18日電）為減輕氣候變遷造成缺水問題，水利署提出海淡廠興建計畫，新竹、台南廠環評案今天進行小組審查。環委要求補充鹵水影響評估、光電估算資料後，2案皆建議通過、送大會審查。

行政院環境保護署召開「台南海水淡化廠興建計畫環境影響說明書」專案小組第3次初審會議及「新竹海水淡化廠興建計畫環境影響說明書」專案小組第3次初審會議。

根據經濟部水利署資料，2020年無颱風，西部降雨量僅為歷年平均值2至6成；2021年百年大旱，曾文水庫於當年5月有效蓄水量僅剩3.6%、南化水庫剩7.8%，供應新竹地區及竹科的寶二水庫也僅剩3%。

台南部分，開發單位、水利署南區水資源局表示，水處理單元分2期建置，第1期產水規模每日10萬立方公尺，但第1期營運產水5年後再增加10萬立方公尺；夏月（每年6至9月）地面水量充沛，適逢用電量較大期間，在設備損害有限或可控條件下，可降載產水。

新竹部分，開發單位、水利署北區水資源局表示，預計每年6月至9月，單月產水量不高於150萬立方公尺；每年10月至隔年5月，單月產水不高於300萬立方公尺；若台電預期供電小於需求時，配合降載產水。

環評委員以台南廠為例，由於目前尚未招標，因此許多細部設計都沒有詳細資料，認為未來若有建築細部設計後，再來申請變更，否則對於環境的衝擊「現在看還是很含糊」。

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由於2案都有排放鹵水議題，環委關心鹵水是否能再利用，並請開發位補充說明不同季節排放的影響，詳細確認廠區用電契約容量、太陽能光電設施及綠電憑證等數據。2案皆建議補充修正後通過。

根據水利署資料，海水淡化技術日趨成熟，能耗成本持續降低，全球已完成約2萬座海水淡化廠；台灣已完成24座海水淡化廠，離島就占21座；目前正在規劃評估興建的場址包含新竹、台南、桃園、嘉義、高雄等。（編輯：管中維）1110418