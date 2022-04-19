北醫附醫5人員染疫 是否院內感染待釐清

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（中央社記者江慧珺台北19日電）北醫附醫今天表示，院內1名麻醉科人員染疫，匡列採檢又有4人PCR陽性，但Ct值高且無症狀，是否為院內感染尚待釐清；院方也有條件召回居家隔離的醫護人員，以維持醫療量能。

台北醫學大學附設醫院發布文字說明指出，有1名麻醉科人員17日居家快篩陽性，並經PCR篩檢確認為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性個案，院方得知訊息後，第一時間通報衛生主管機關。

院方表示，這名人員工作的手術室也暫停運作，隨即展開清潔消毒作業；當時唯一正在緊急手術的手術室也於手術完成後清潔消毒，之後皆未再安排手術。

院方指出，後續針對確診人員的相關接觸者匡列，共採檢111人，其中4人PCR篩檢結果呈陽性，但4人Ct值高達33以上且均無症狀，是否與該名麻醉科確診人員有關或是否為院內感染仍尚待釐清。

院方表示，依衛生主管機關指示，手術室已可恢復正常作業，同時考量民眾就醫權益，經主管機關同意，比照其他醫院模式，有條件召回居家隔離的人員，完成3劑疫苗接種且每天PCR篩檢為陰性，即可返院從事醫療業務，以維護醫療量能，院方也特別發予獎勵，感謝同仁共體時艱。

院方指出，因應疫情升溫，社區感染風險增加，院方昨天發布公告，確診同仁相關匡列採檢，環境清潔消毒均已啟動，請同仁多加留意自身健康，值勤時務必做好防護措施。

院方強調，除確診者足跡加強清潔消毒外，院方每天定期於看診區、電梯等公共區域進行清消作業，以維護整體就醫環境，請民眾安心就醫。（編輯：張雅淨）1110419