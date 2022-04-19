嘉縣增3例本土確診 1人足跡曾參加2場阿妹演唱會

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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）嘉義縣今天增3例COVID-19本土確診，其中42歲男子曾連續參加2場歌手張惠妹演唱會，返回嘉義後確診。嘉縣府指出，連同昨天染疫的火鍋店老闆，嘉縣已有2例曾到阿妹演唱會。

嘉義縣長翁章梁今天在嘉縣府疫情線上記者會表示，嘉義縣今天新增3例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診，分為案37561、案37562、案36706，這3例都已收治，並完成相關足跡清消；另梅山家族群聚案18日篩檢589人，全數都陰性。

嘉義縣衛生局長趙紋華指出，案37562為42歲男子，4月15日自行開車至北部，連續參加15、16日張惠妹的演唱會，17日回嘉義上班，昨天出現症狀就醫進行核酸檢測（PCR）陽性，已收治隔離，無縣內公共足跡。

趙紋華表示，連同昨天確診的民雄鄉某麻辣鴛鴦鍋老闆（案35924），嘉義縣已有2例足跡曾到阿妹演唱會。

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趙紋華指出，今天精忠營區群聚確診再增1人（案36706），在解隔離前陰轉陽，精忠營區案累計確診達26人；另外，案37561為20歲女性，就讀南華大學，曾與確診者足跡重疊，16日出現鼻塞症狀，昨日至醫院PCR採檢陽性。

趙紋華表示，目前國內疫情升溫，因應居檢及確診者就醫需求，嘉義縣啟動COVID-19確診病例居家照護，包括轄內176家醫療院所提供線上視訊診療，39家社區藥局藥師提供用藥諮詢及送藥到宅，85家藥局已加入快篩試劑實名制發放行列。（編輯：戴光育）1110419