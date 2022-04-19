遭指增加休市日壓抑豬價 農委會：空穴來風

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北19日電）媒體報導「豬肉釀漲 業者憂政府增休市日壓價」。農委會今天表示，空穴來風，目前8月無此規劃，現在毛豬直接生產成本每公斤68到72元，每百公斤也無報導所稱8000元，豬價平穩。

中時新聞網今天以上述標題進行報導；農委會畜牧處則發布新聞稿指出，此訊息實屬空穴來風的不實消息，目前並未規劃8月增加休市日，尊重各肉品市場交易機制，以確保豬農收益及消費者權益。

畜牧處副處長江文全說明，近期毛豬交易均價每公斤在新台幣75到80元之間，豬價平穩，目前全期的毛豬育成率在8成到8成5之間，當育成率不低於8成時，直接生產成本每公斤在68到72元之間，所以也沒有報導中所稱的每百公斤飼養成本已超過8000元。

他指出，每年農曆春節前、農曆7月豬肉需求最旺，價格會短期上揚，之後回穩，目前毛豬交易均價每公斤75到80元，豬價平穩。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

畜牧處補充，飼料雖受COVID-19疫情、俄烏戰爭、船運受阻與原物料價格上漲等影響，農委會已啟動因應措施，針對自配飼料使用的農民，規劃陸續釋出搗碎糙米2萬公噸，也已協調台糖等業者分批釋出庫存玉米共5000公噸，並請相關業者簡化輸入玉米的查驗程序。

畜牧處指出，原提供共同採購5000萬元免息融資措施，將持續辦理，有需求的農民可善加利用。（編輯：張雅淨）1110419