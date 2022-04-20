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基隆未統一公布各校停課資訊 網友自建接龍清單

2022/4/20 12:01（4/20 13:01 更新）
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國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，基隆市仁愛國小共36個班級，其中10個班級已停課，達教育部公布的全校停課標準，校方宣布全校20日起至25日停課，26日復課。中央社記者王朝鈺攝 111年4月20日
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，基隆市仁愛國小共36個班級，其中10個班級已停課，達教育部公布的全校停課標準，校方宣布全校20日起至25日停課，26日復課。中央社記者王朝鈺攝 111年4月20日
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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）基隆目前有2所國小全校停課，因市府未統一公布各校停復課日期等，有家長抱怨資訊混亂，在社群發起全市各校停課接龍，讓家長參考因應。市府表示，市長林右昌下午會統一說明。

教育部12日公布新的COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）停課標準，由原本2班師生確診，全校停課，調整為1/3或超過10班以上停課，全校停課。

相關人員指出，基隆市成功國小共19個班級，已有7個班級停課已達全校1/3，全校今天起至24日停課，25日復課；仁愛國小共36個班級，其中10個班級已停課，全校今天起至25日停課，26日復課。

不少家長今天一早就到仁愛國小校門口警衛室幫孩子領回書本，有家長接受媒體訪問時表示，擔心疫情在學校擴散，早已讓孩子請假10多天在家。由於市府並未明確統一公布全市各校確診情形和停復課資訊，網友紛紛在LINE社群「基隆人大小事」發起各校停課清單接龍，有網友說，這也是很無奈的接龍。

基隆市議員童子瑋向中央社記者表示，市府應可適當公布全市各校停課狀況，但不要公布班級和學生姓名，避免學童被獵巫，他也會與市府協調，在適當時機公布學校名稱等資訊，讓家長能從市府網站等官方管道獲得正確訊息，以免造成恐慌。

基隆市議員宋瑋莉表示，建議市府應完整公布全市各校停課資訊，並建立後續通報標準作業程序，以便讓家長能提早因應，避免新北市2歲男童染疫不幸過世憾事在基隆發生。（編輯：李錫璋）1110420

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