王維中本季初登板 與展望會資助人張阿姨相見歡

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（中央社記者吳欣紜台北20日電）中華職棒味全龍隊球星王維中是台灣世界展望會的受助童，為信守承諾，上週五本季初登板時特別邀請資助人張阿姨觀賽，雖然未拿下勝投，但兩人賽後仍溫馨相見歡。

台灣世界展望會今天發布新聞稿指出，王維中為了信守對長期資助人張阿姨的觀賽承諾，王維中特別在15日於天母棒球場的本季初登板重要時刻，邀請張阿姨和家人親臨現場觀賽。

王維中透過新聞稿指出，他從去年球季開始就一直想邀張阿姨看球，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響只能擱置，很高興終於等到合適機會完成這份承諾，尤其是到主場來看自己比賽，願望成真的感覺令他相當感動。

王維中說，自己在球場上一直都很專注且全力以赴，不會因資助人前來觀賽而受到影響，只是有點遺憾沒能拿下勝投獻給資助人，期待自己盡快將狀態調整更好，愈挫愈勇再接再勵。

展望會表示，第一次進入棒球場的張阿姨也特別穿著王維中去年奪下首勝的紀念T-shirt來加油打氣，張阿姨很高興收到王維中的邀請，讓她有機會從平常忙碌緊湊的生活中獲得暫時放鬆，她也受到王維中影響開始關注棒球，平常大多收看電視機轉播，直到這天才有機會第一次踏進球場。

兩人在賽後也溫馨相見歡，王維中特別安排張阿姨及其家人至貴賓室敘舊，並準備簽名球及小禮物贈送張阿姨留念，也熱情幫忙在其他紀念品上簽名。張阿姨也記得王維中剛好5月底生日，也貼心預備禮物。

張阿姨勉勵王維中，認為球賽就像人生，總會遇到起起落落、高低起伏，但她相信像王維中這樣的職業選手一定懂得如何調適，不會讓自己陷在一場比賽之中，也特別叮嚀王維中只要不受傷，一定將狀態調整更好，拿下勝投。

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王維中則表示，受張阿姨影響，目前不只資助了15名國內兒童，也擔任台灣世界展望會「兒童關懷大使」，希望給予和他類似背景的孩子支持與力量，幫助孩子有機會不斷學習，他也鼓勵在困境中的孩子「只要能夠堅持下去，就能成為更好的自己」。

展望會長期關懷台灣弱勢青少年生命發展，除透過兒童資助計畫提供經濟支持及服務關心，更結合多元化的運動與生命教育，支持每個和王維中一樣對運動充滿熱忱的孩子發展體育專才，希望社會大眾除了能響應兒童資助計畫，也能支持「你我作隊，成就更好」行動，幫助弱勢青少年有機會在多元化的運動教育中發展自我、成就更好未來。（編輯：張芷瑄）1110420