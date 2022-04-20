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縣市疫情1/47

中彰投獅子會聚餐逐桌敬酒8確診 彰縣府要開罰

2022/4/20 18:47（4/20 19:06 更新）
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（中央社記者蕭博陽彰化縣20日電）中央流行疫情指揮中心規定宴席不得逐桌敬酒、敬茶。不過彰化、台中、南投等獅子會聚餐卻有賓客脫口罩喝酒乾杯、逐桌敬酒、抽菸，目前已8人確診，彰化縣政府將依法裁處。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，彰化縣政府今天公布新增18例確診個案，包含宜蘭縣宮廟環島進香團1例居隔發病、外縣市傳染鏈9例、跨社交圈餐飲活動群聚8例，外縣市傳染鏈包含桃園社交休閒、雲林職場、台北桃園社交、新北社交等群聚情形。

根據縣府公布確診個案足跡，17日晚間在溪湖鎮東環路春芳羊肉爐餐敘單位包含彰化縣、台中市、南投縣共41個獅子會，彰化縣長王惠美透過線上防疫說明會表示，拜託當天到場的「獅兄、獅姊」務必自主健康管理，若有任何不適盡快採檢。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，跨社交圈餐飲群聚是這波疫情目前最複雜傳染鏈，涉及社團與社團間跨社活動，確診者足跡很複雜，曾到大型宴席餐廳、燒烤店、一般餐廳等，有脫口罩喝酒乾杯、聊天、抽菸等行為，增加感染機率，目前8人確診，包含父子、夫妻檔。

葉彥伯說，疫調持續進行，先匡列社團互相熟識者，也會往學校、家戶、職場、其他社交圈匡列，調查其實有點複雜，此傳染鏈可能「還會有發展」，由於涉及數十個社團聯誼，因此公布聚餐日期、餐廳及社團名稱，讓民眾有警覺，也請社團多包涵。

葉彥伯表示，若與確診者近距離共餐、共飲或出現呼吸道症狀，速至醫院採檢，未與確診者共餐、共飲且無呼吸道症狀者，自主健康管理10天，勿與他人共餐、勿去人潮擁擠處；他說，吃合菜、喝酒助興、長時間聊天、無法維持社交距離，風險較高要警覺。

王惠美表示，出席餐會不要敬酒，逐桌敬酒行為形成傳染鏈導致多人染疫，還有「續攤」接觸不同群眾，縣府公布資訊不是要獵巫、標籤化，是擔心各桌賓客間不熟悉造成疫調困難、拖延好幾天，提醒與會者注意自身狀況，不適就採檢。（編輯：郭諭儒）1110420

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