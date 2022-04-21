工會籲退場校直接捐資產 教育部：未清算有風險

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北21日電）高教工會今天召開記者會，呼籲開放退場學校可以直接將校產捐贈政府。教育部則表示，學校未完成清算，直接用公帑承接資產和負債，會有極大風險。

高教工會今天上午召開記者會指出，位於苗栗縣的亞太創意技術學院從民國108年停辦至今，校產閒置浪費，公益董事會希望儘速捐贈給政府，卻屢屢遭拒絕，使「亞太歸公」之路阻力重重。

高教工會指出，亞太學院資產仍有接近新台幣10億元的價值，負債則不到9000萬元，多數是教職員的欠薪。公益董事已有高度共識，應將校園儘速完整捐贈給政府，並擔心如果要先切割拍賣，會使學校不完整，未來政府難以使用，希望退場基金直接接受校產捐贈，再墊付負債。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對此，教育部技職司今天稍晚以新聞稿回應指出，面臨退場的學校，財務狀況可能無法清楚記載，也難掌握負債狀況，有些還須透過訴訟才能確認債權債務關係。因此未完成清算前，以公帑承接學校資產和負債，將對政府或公立學校產生極大風險。

教育部以台灣觀光學院為例，停辦前就積極處理教職員離退、資遣，停辦後清算完成，將剩餘校產捐贈國立空中大學，實現「校產歸公」的目的。（編輯：陳政偉）1110421