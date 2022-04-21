上健身房須打3劑 館長贊成但籲應有相關配套

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央流行疫情指揮中心宣布，22日起民眾上健身房須出示3劑疫苗接種證明。「館長」陳之漢21日受訪表示，他很贊成，但政府應有相關配套，例如不能接種者的處理方式，否則會造成業者及消費者龐大困擾。中央社記者沈佩瑤攝 111年4月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤新北21日電）指揮中心宣布，明天起民眾上健身房須出示3劑疫苗接種證明。「館長」陳之漢今天說，他很贊成，但政府應有相關配套，例如不能接種者的處理方式，否則會造成業者、消費者困擾。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土案例增加，中央流行疫情指揮中心15日宣布，民眾參與遶境、旅行社、上健身房等活動，從22日起須出示3劑疫苗接種證明。

「館長」陳之漢今天到新北地方法院出庭後接受媒體聯訪，對於他日前在直播中評論健身房須打3劑政策，他強調很贊成這樣的政策，但例如不能打疫苗或是剛打完第二劑還不能打第三劑的人，怎麼辦？

陳之漢直言，到底中間等待的時間是請假還是扣費？會員的權益在哪？政府應該要有相關配套，而不是先宣布，「叫你怎樣就怎樣」，這會帶給業者、消費者龐大困擾。

他提到曾打電話詢問體育相關局處，結果對方回說才剛知道，「這就很囧了啊！」到底業者應該怎麼做都沒有說，只說要打3劑，「這樣太誇張了」。

陳之漢還反問在場媒體，「如果突然說沒打3劑不能訪問，會不會跳腳？跳嘛。」他重申自己很贊成也很肯定台灣的防疫成績，但作為一個政策不能這樣。

此外，陳之漢曾和資深媒體人周玉蔻隔空互嗆，媒體詢及陳之漢怎麼看周玉蔻確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

陳之漢說，當然要關心周玉蔻的身體健康，兩人沒什麼交惡，直播難免擦槍走火，但也滿關心她的，有請律師轉送健康補給品；遭周玉蔻提告不是很在意，早就被告到千瘡百孔了。（編輯：李錫璋）1110421