配合防疫缺席職安衛教育訓練 不列缺課時數

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（中央社記者吳欣紜台北21日電）國內COVID-19本土案例持續增加，民眾可能因配合防疫措施不得不缺席職安衛生教育訓練，勞動部近日發函明定配合防疫將不列缺課時數計算，缺課課程也可於一年內補課完成受訓。

根據職業安全衛生教育訓練規則規定，雇主對擔任職業安全衛生業務主管的勞工、營造業職業安全衛生業務主管的勞工、環境監測人員的勞工及施工安全評估的勞工等，應讓勞工接受相關安全衛生教育訓練。

由於國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土案例持續增加，勞動部職業安全衛生署綜合規劃組組長許莉瑩告訴中央社記者，有許多受訓民眾可能面臨遭到匡列必須配合居家隔離、居家照護或自主健康管理等，因此不得不缺席職安衛生教育訓練，以配合防疫措施。

許莉瑩指出，由於法規規定，受訓學員如果缺課時數達到總時數的1/5時，訓練單位就必須通知學員退訓，但近日因為疫情，確實有學員是配合防疫、而不是因為個人因素導致缺課。

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考量這些學員的處境，許莉瑩說，日前已經發函明定，如果受訓學員在參加安全衛生教育訓練期間，經主管機關通知應居家隔離、居家照護或自主健康管理，這些學員的缺課時數將不列入退訓的時數計算。

另外，如果學員因為配合防疫而缺課無法完成受訓，許莉瑩說，這些學員在受訓班次結束後一年內，都可以參加同一訓練單位辦理同一職類的其他班別來補課，補足受訓時數以獲得相關證明。（編輯：管中維）1110421