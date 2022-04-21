高雄獅子會感染源 疑新北獅友南下餐敘釀32確診

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高市今天新增77例COVID-19本土確診個案，近日累積不少確診個案的高市獅子會傳播鏈，經疫調發現感染源疑與新北獅子會確診個案有關；至今已累積26名獅子會員及6名同住家人染疫。

高雄市長陳其邁下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，高市今天新增77例確診，其中隔離期間陰轉陽13例、外縣市旅遊史17例、娛樂場所4例及密切接觸者42例，另1例仍在疫調中。

在42名密切接觸者中，同住親友有17例、餐飲娛樂8例、職場環境15例、高風險場域2例。陳其邁說，主要風險仍是外縣市旅遊史，再進入社區，造成密切接觸者感染。

高市衛生局簡任技正潘炤穎說明，中央公布高市確診82例，但疫調發現，有些屬於境外或長期在外縣市北漂，經過重新歸類後，高市今天確診為77例。在外縣市旅遊史17例中，台北有9例最多。

潘炤穎並指，高市獅子會群聚感染事件，經過疫調發現，4月11日新北獅子會4車、100多人曾到高雄旅遊，其中有1名確診個案34148，與高市獅子會7人餐敘，7人中包含這次高市獅子會群聚事件的指標確診個案35657。

35657再於15、16日參加高市獅子會年會及聚餐，2天聚會共約249人，累積至今已有26名獅子會會員和6名同住家人共32人確診。

市府並公布確診者足跡，包括高鐵、統聯客運、大帑殿KTV大順店、常春藤教育機構崇德分校、統聯客運、星巴克三多及義大城門市、環球影城、威秀影城、家樂福超市天祥店、番太郎味自慢料理、漢來大飯店、彩虹林小吃部等。

潘炤穎說，民眾如自行快篩陽性，可由市府依疑似個案派救護車或媒合就醫，也可自行前往，但不能搭大眾運輸工具。

陳其邁並指，高市目前全校停課數有3校，停課班級數有55班，居家隔離人數有1933人、自主健康管理2823人。會安排國小盡快施打疫苗，另高市30日前暫緩跨縣市畢旅、校外教學維持不變，後續將視疫情調整。（編輯：謝雅竹）1110421