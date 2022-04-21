新北庫存疫苗5.3萬劑 中央將撥補3萬劑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北21日電）新北市衛生局今天表示，現有庫存COVID-19莫德納疫苗3.4萬劑、高端1.9萬劑，中央明天會再配送莫德納2.4萬、高端6000劑以提供接種；兒童接種疫苗作業也在整備中。

新北市府衛生局長陳潤秋下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，被問到診所出現疫苗短缺，及相關配送銜接議題。

陳潤秋說，新北目前有莫德納疫苗3.4萬劑，高端疫苗1.9萬劑，疫苗都已在醫療院所。至於部分診所疫苗用罄的狀況已向中央反映，明天會再配送2.4萬劑莫德納疫苗、6000劑高端疫苗。

至於，6至11歲兒童施打COVID-19疫苗時的疫苗數量因應作為，她說，已向中央流行疫情指揮中心反映，只要疫苗配送下來就會開始施打，學校也已做好與家長溝通說明等前置作業。另外，第4劑施打對象與流程也將依中央指引實施。

衛生局表示，居家照護醫療量能整備方面，除增加汐止國泰、三峽恩主公、新店耕莘等3家核心醫院作為個案管理與評估分流單位，居家照護者若有就醫需求，隨時可就近由新北市18家急救責任醫院協助救治，必要時還可後送台北區醫療網支援。

衛生局說，新北市1月22日起陸續開設泰山、三重、淡水3家集中檢疫中心，今天也啟動第4家的新店集中檢疫中心，可以收治132房、248床；全部集中檢疫中心共可達611房、1119床的量能。

陳潤秋接受中央社記者訪問時表示，確診個案人數暴增，基層面對居家照顧、匡列居家隔離的壓力倍增，新北持續與中央溝通如何做好適度調整居家隔離，相信中央指揮中心在專家會議討論後，會不斷調整修正。

教育局統計，新北市公私立國小學生約21萬人，可視家長與幼童接種意願，預計最快5月上旬開打。將比照國高中模式，朝校園集中接種疫苗方向規劃，會事先發放施打意願同意書，醫療人員到校施打，開放家長可選擇至醫療院所接種。

教育局統計，今天受疫情影響學校數為91校41園，其中有4校1園為全校（全園）停課，其餘都是部分班級停課。（編輯：方沛清）1110421