健身房旅遊團3劑令上路 陳時中下午說明最新疫情

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（中央社記者江慧珺台北22日電）指揮中心強化疫苗措施，今天起上健身房、參加旅遊團須打滿3劑COVID-19疫苗；疫情升溫，各地陸續啟動居家照護，近日將公布擴大篩檢取代隔離適用職業，指揮官陳時中下午將說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數持續攀升，中央流行疫情指揮中心昨天公布單日新增2969例本土個案，再創單日確診數新高。

陳時中日前表示，4月底單日確診數可能破萬例，現行政策重點在疫苗、藥物與輕重症分流，以減災為目標，各縣市也陸續啟動確診者居家照護。

確診者增加，指揮中心也公布即日起取消居家照護同住者必須小於65歲、無懷孕或洗腎等健康條件限制，並調整居家照護同住者快篩頻率，未滿3個月嬰兒發燒即收治住院。

因應COVID-19疫情指揮中心也強化疫苗措施，醫事人員、防疫計程車、殯葬業等，另像遶境、旅行社跟團、上健身房等，今天起須出示3劑疫苗接種證明。

另目前規定醫護接種3劑疫苗，即使曾與確診者接觸，被匡列須隔離，也能以做快篩或PCR代替；指揮中心預計本週公布擴大篩檢取代隔離政策適用的職業，包括關鍵基礎設施、特殊公務單位等，以確保社會運作。

針對兒童疫苗即將開打，指揮中心表示，莫德納疫苗數量充足，預估到5月可施打500萬人，輝瑞BNT疫苗採購也在簽約中，若順利首批最快5月可到貨。

最新國內疫情、醫療量能、疫苗接種與到貨狀況以及各項防疫措施調整，陳時中將於下午2時的疫情記者會說明。（編輯：陳政偉）1110422