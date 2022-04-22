管委會禁擋外送員 工會憂染疫籲成立國家隊送餐

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）指揮中心近日要求管委會不能阻擋外送員送餐上樓，盼能保障居家隔離者權益，但此舉引發外送員不滿、認為被迫承擔高度染疫風險，全國外送產業工會也籲應成立防疫國家隊送餐。

全國外送產業工會今天發布新聞稿指出，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近日屢在防疫記者會上表示，開放居家照護確診者與居家隔離者可以訂購外送，並要求外送員送餐上樓，「別逼確診者跑出來拿餐」，但這樣的說法引起外送員不滿聲浪。

工會表示，外送員在外送平台不受控制的砍薪下，收入已經相當微薄，甚至已不到基本時薪，但現在卻必須在政府防疫的一聲令下，被迫承擔高度染疫的風險。

工會指出，去年政府有相應保障外送員的防疫措施，包含在防疫期間讓外送員不上樓、暫停使用現金支付等，有許多縣市也配合發布禁令守護外送員的安全，但如今卻在完全沒有任何配套的狀況下，讓所有外送員身處險境。工會認為，外送員一天送餐要接觸的地點高達50至100個，以現在隔離觀察期10天而言，就可能會有500至1000個接觸點，若外送員送餐與確診者接觸造成染疫也可能造成疫情快速擴散。

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工會呼籲，政府應成立外送防疫國家隊，召募一批自願承擔風險協作的外送夥伴參與，配給較為完善的防護裝備並加發較高額度的防疫津貼，專門配送居家隔離者、確診居家照護者。

工會認為，若政府以權勢強押所有外送員上陣，等同讓所有外送員暴露在不確定的染疫風險下，無法自願選擇，也沒有充裕防護裝備與較高防疫津貼，無異於是政府耍流氓欺壓普遍比較弱勢的外送夥伴。（編輯：陳政偉）1110422