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嘉義縣增7例確診 住宿式長照機構禁止探訪

2022/4/23 14:47（4/23 15:11 更新）
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嘉義縣23日新增7人確診COVID-19，都是接觸確診者染疫，經疫調在縣內公共足跡少，已完成清消。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月23日
嘉義縣23日新增7人確診COVID-19，都是接觸確診者染疫，經疫調在縣內公共足跡少，已完成清消。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月23日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）嘉義縣今天公布新增7人確診COVID-19，都是接觸確診者，PCR採檢陽性收治，經疫調在縣內公共足跡少，已完成清消。由於疫情嚴峻，今天起嘉義縣住宿式長照機構禁止探訪。

嘉義縣政府發布新聞稿表示，今天7人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），為案49618、案49619、案49620、案49621、案49622、案48626和案50720，都是接觸染疫者採檢確診，經疫調在縣內公共足跡少。

衛生局長趙紋華告訴中央社記者，7人疫調足跡僅有水上鄉寬士村自助餐、柳子林統一超商等公共足跡，其餘多在住家或外縣市，縣內足跡已完成清消。

趙紋華表示，因為疫情嚴峻，考量長照機構多為長者，感染後易發生重症群聚事件，昨天下午縣府召開應變會議決定，今天起嘉義縣住宿式長照機構禁止探訪。

趙紋華呼籲民眾，強化自我健康監測，如有症狀，避免與人群接觸、可先行快篩檢測或儘速就醫。（編輯：謝雅竹）1110423

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