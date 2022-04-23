青剛櫟解說牌誤植為紅楠 北觀處：將更換避誤導

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基隆情人湖步道青剛櫟的導覽解說牌，文字說明被誤植為紅楠，遭山友發現後，戲稱「台灣黑熊看到也會搖頭」引起迴響；北海岸及觀音山國家風景區管理處表示，將撤除更換避免誤導。（余有終提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年4月23日

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）基隆情人湖步道青剛櫟的導覽解說牌，文字說明被誤植為紅楠，遭山友發現後，戲稱「台灣黑熊看到也會搖頭」引起迴響；北海岸及觀音山風管處表示，瞭解後將撤除更換，避免誤導。

台灣原生植物保育協會前理事長余有終今天接受中央社記者電訪表示，基隆情人湖有很豐富的植物，如台灣欒樹、山月桃、茶樹、榕屬植物、蕨類植物等；被稱為「情人湖三寶」的是降真香、青剛櫟、野鴨椿。

余有終說，日前往基隆情人湖環湖步道尋找製作線香的云香科降真香（山油柑），發現一棵青剛櫟的解說牌出現錯誤；照片上顯示青剛櫟的圖片，但文字說明卻誤植為樟科的紅楠。

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余有終表示，青剛櫟所結的堅果內含豐富澱粉、蛋白質等營養，是許多哺乳類動物如台灣黑熊的主要食物來源，雖然情人湖沒有台灣黑熊，不過，錯誤解說牌會誤導，才會在臉書（Facebook）寫上「台灣黑熊看到也會搖頭」；此舉並非指責管理單位，是希望以趣味文字引起大家對台灣原生植物的注意。

錯誤的解說牌照片引起迴響，有網友說，「紅楠，有人冒充你喔」；有的網友說，黑熊只要認得青剛櫟照片就好了；對此，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處副處長游麗玉接受電訪表示，將會深入瞭解當初製作導覽解說牌過程，並更正錯誤換上正確的青剛櫟文字說明。（編輯：李錫璋）1110423