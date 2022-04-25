台鐵公司化 王國材：陣痛期會過

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（中央社記者余曉涵台北25日電）交通部長王國材今天說，99年高雄市政府公車處要民營化為港都客運，工會抗爭激烈，但陣痛期過後公司開始賺錢，員工都很開心，現在台鐵公司化遇到同樣問題，同樣陣痛期會過。

王國材接受廣播節目專訪談到台鐵公司化議題，主持人、立法委員許智傑提到過去王國材在高雄市政府交通局長期間，遇到高雄市政府公車處要改民營化，當時也遇到工會抗爭，叫王國材趕快下台，但現在10年過去，卻很感謝王國材。

王國材說，99年高雄縣市政府合併時，公車處累積負債新台幣300多億元，因此推動民營化，與現在的推動台鐵公司化很像，工會也不斷抗爭，一直在議會叫他下台，更批評他不顧員工死活，被工會「電甲金熠熠」，讓他當時承受很大壓力。

「但對的事要做」，王國材說，加上當時的高雄市長陳菊很支持，讓他可以全面推動，終於在102年讓公車處民營為港都客運公司，現在已經沒有虧損，而是有賺錢，員工看到他也非常開心。

王國材表示，面臨一個組織改革，很多人對未來的不確定性會有擔心，與現在台鐵的狀況很像，當時的公車處變成港都客運也經過陣痛期，現在台鐵公司化遇到同樣問題，要在5月1日不加班，但同樣陣痛期會過，包含行政院長蘇貞昌等人都已經保障薪資福利不會變，台鐵員工應該好好想想下一步要怎麼做，而不是以不加班來處理。

王國材強調，台鐵公司化有兩個很重要的部分，一個是債務清零，另一個則是鬆綁都市計畫法等讓台鐵可以自行運用開發舊倉庫及宿舍，讓除了票務收入外，還有其他部分可以讓公司賺錢，「公司化是趨勢，可以改善安全跟營運，提高經營效率」。

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王國材舉例，台鐵逾百年歷史，有240多個車站，但除了六都以外的車站都沒什麼開發，等到未來公司化後，台鐵可以找專業人才來開發這些車站，過去預估價值只有8000億元的土地，可能要乘以5倍，只要副業收入提高到5成，台鐵賺錢並不困難。

王國材說，很感謝工會替台鐵員工爭取福利，這部分與他的目標一致，希望可以好好坐下來談，好好討論，未來人事制度會採雙軌制，保證員工權益不會受損。（編輯：管中維）1110425