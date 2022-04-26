王國材三赴台鐵工會 盼5/1取消全停駛

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）交通部長王國材今天上午再赴台灣鐵路工會，他說這是近期第3次與工會溝通，期望工會5月1日能取消全部停駛，若無法取消，至少有部分班次列車能開出。

台鐵工會不滿交通部處理台鐵公司化過程未充分與員工溝通，發起5月1日以不加班方式集體休假，目前有近1萬3000人響應，當天台鐵所有列車都停駛，交通部上週也公布應變接駁計畫，首度推出類火車客運路線，在高鐵及公路無法提供服務的地方，以遊覽車補足運能，昨天也在車站進行演練。

王國材上午與台鐵工會溝通前，接受媒體聯訪表示，這是他最近第3次到工會，能有好的結果。

王國材說，雖然針對5月1日台鐵列車無法開出已有準備，但仍影響使用台鐵的乘客的便利性，再次與工會溝通是希望工會取消當天全部停駛。

王國材也談到，台鐵司機員一向很團結，但他希望5月1日不要所有火車全部不開，至少有部分班次能行駛，當天有四技二專考試，希望台鐵上午的列車能開出。

王國材表示，交通部與台鐵工會希望台鐵更好，員工福利更有保障，這目標是一致的，希望今天彼此將問題講清楚並獲得共識。

交通部因應5月1日台鐵停駛的應變計畫，相關公路接駁班次明天上網，供民眾查詢，王國材下午將再召開會議，針對昨天的預演及今天與工會通情形做調整。

王國材再次重申，希望應變計畫是備而不用。（編輯：陳政偉）1110426