身障者以改裝車報考大型重機駕照 最快5月開放

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）交通部今天宣布，將修正身心障礙者報考汽車及機車駕駛執照處理要點，最快5月開放特定肢體障礙者，以改裝車報考大型重型機車駕駛執照。

交通部發布新聞稿，為落實聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）保障身心障礙者與一般人應有相同的考照權利，將修正身心障礙者報考汽車及機車駕駛執照處理要點，最快5月就可開放特定肢體障礙者得以改裝車報考大型重型機車駕駛執照。

交通部將於近期完成修正身心障礙者報考汽車及機車駕駛執照處理要點的法制作業程序。

交通部說，已陸續放寬相關規定使特定身心障礙者能報考大型重型機車駕駛執照，包括：民國108年12月31日，在車輛不改裝前提下，開放部分體格、體能活動力適當身障者得報考大型重型機車駕照；110年1月1日起，開放身心障礙者得以自備原廠未改裝三輪或自動變速（CVT）大型重型機車報名考訓。

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交通部表示，為使更多肢體障礙者能以改裝特製車考領大型重型機車駕駛執照，與相關團體開會討論，同意放寬體格體能合適的身心障礙者，得以自動排檔機車、或改裝、油門煞車系統等操控系統的特製車，參加大型重型機車的駕駛訓練及駕駛執照考驗。

交通部說，這次開放的大型重型機車改裝油門、煞車系統等操控系統並不涉及車輛結構改變，民眾可依現行車輛改裝的程序經政府登記合格的汽機車修理業、零件製造業改裝，填具改裝說明書後，提報相關文件由公路監理機關辦理檢驗登錄。（編輯：陳政偉）1110426