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嘉義官兵再增確診 水上中庄營區9人染疫

2022/4/26 16:27（4/26 17:16 更新）
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嘉義縣26日新增28例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，縣長翁章梁召開線上記者會表示，5月2日將啟動6至11歲學童COVID-19疫苗接種。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月26日
嘉義縣26日新增28例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，縣長翁章梁召開線上記者會表示，5月2日將啟動6至11歲學童COVID-19疫苗接種。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月26日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義縣今天公布28人確診，包括水上中庄營區陸軍機械化步兵第二三四旅官兵9人感染、太保工廠案延伸5例等；縣府強調，5月2日將啟動6至11歲學童疫苗接種，目前教育處造冊中。

嘉義縣今天新增28例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，縣府召開直播記者會，縣長翁章梁在衛生局長趙紋華陪同下向外界說明。

翁章梁表示，今天確診者包括9名水上鄉中庄營區官兵、太保工廠案延伸5例、他縣市營區軍人返鄉4例等，年齡介於3歲至80歲。5月2日嘉義縣將啟動6至11歲學童COVID-19疫苗接種。

趙紋華表示，中庄營區內有500多人已就地隔離，並全數做PCR篩檢，而營區內9名染疫者，是分散在各單位，與上次大林崎頂精忠營區新兵群聚感染情況不同。

趙紋華說，6至11歲學童疫苗接種，教育處已開始造冊，這一、兩日將發同意書諮詢家長意見。教育處則指出，會努力趕在5月2日前完成造冊，讓學童早日接種。

趙紋華表示，嘉義縣確診病例居家照護服務已啟動，目前輕症確診者有19人居家照護隔離中；另外，確診接觸者縮短居家隔離天數為3+4天（3天隔離+4天自主防疫），現有308人居家隔離中，明天將有75人解除隔離。（編輯：謝雅竹）1110426

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