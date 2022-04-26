台南新增90確診 居家照護服務中心啟用

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市今天新增90名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例，由於個案增加，今天起改為僅在衛生局網站公布相關足跡，而台南市居家照護服務中心同時在今天啟用。

台南市長黃偉哲下午在市府線上防疫記者會致詞表示，因應確診者人數增加，可能造成醫療量能負荷過重，台南市居家照護服務中心今天啟動，也配合中央調整一些相關防疫政策及作為。另外，因相關足跡較多，不再於記者會中一一說明，改為在衛生局網站公布，民眾自行上網查看參考。

台南市政府衛生局長許以霖表示，今天新增90名病例中，20名為經匡列為居家隔離者後採檢確診、5名為接觸親友而確診、3名為軍營相關接觸者、2名校園接觸者、1名職場接觸者、1名與確診者足跡重疊；另有58名疫調中個案。

許以霖表示，台南市居家照護服務中心今日啟動，服務中心分別設置「健康照護」、「生活關懷」兩處辦公室。「健康照護」由衛生局團隊率37區衛生所以及4間主責醫院、31間網絡醫院及逾600間基層診所和藥師公會等專業團隊，提供給確診者包括健康關懷、視訊診療、送藥到府和後送就醫等服務。

他說，「生活關懷」則由市府團隊相關局處搭配各區公所，提供學生關懷、弱勢家戶協助、寵物照護等10大安心協助，衛生局已把相關指引製作成手冊，將提供給接受居家照護服務者安心閱讀。

許以霖指出，產後護理之家防疫措施方面，台南市產後護理之家工作人員3劑疫苗接種完成率94.7%；尚未完成疫苗應接種劑次滿14天的工作人員，每7天進行1次自費篩檢，新進工作人員則應出具到職前3天內採檢的自費篩檢陰性證明。（編輯：謝雅竹）1110426