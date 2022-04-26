基隆檢察官陪產染疫 婦產科診所傳播鏈擴大

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）基隆地檢署1名公訴檢察官上週前往近期發生群聚案的婦產科診所陪產，昨天確診，目前有輕微發燒症狀，他才剛出生幾天的兒子也有發燒已PCR採檢，至於相關接觸者快篩都是陰性。

相關人員今天指出，這名公訴檢察官因妻子上週在近日發生群聚感染的婦產科生產，檢察官前往診所陪同妻子待產，曾在診所待了幾天，得知診所發生群聚事件，昨天通報後，基隆地檢署建議他快篩，結果呈現陽性，昨天晚間PCR核酸檢測後確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

據指出，這名檢察官快篩前並未出現任何症狀或身體不適，目前則有輕微發燒，而這名檢察官剛出生幾天的兒子也有發燒情形，已PCR採檢，報告尚未出爐。基隆地檢署昨天晚間已清消完畢，相關接觸者也已快篩，全數都是陰性。

不過，由於這名檢察官昨天上午曾到基隆地院蒞庭，庭上3名法官、1名書記官、1名通譯和1名法警快篩後都是陰性，法院除已清消完成外，也會通知到庭當事人留意身體況狀。（編輯：方沛清）1110426