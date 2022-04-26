高市增182例確診 師生若3+4居隔7天不可到校

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高雄市26日新增182例本土病例，市長陳其邁26日下午出席COVID-19防疫記者會表示，師生若居隔，居隔3天加自主防疫4天共7天不可上學、到校。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月26日

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高市今天新增182例COVID-19本土確診個案，其中以密切接觸者106例最多。另符合中央居家隔離3+4方案，明天即可解隔者有5388人；師生若居隔，3+4共7天均不可上學、到校。

陳其邁下午出席COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，高市今天新增182例本土確診個案，居隔期間陰轉陽20例、外縣市旅遊史19例、特定娛樂場所33例、密切接觸者106例，另疫調中有4例。

其中密切接觸者106例中，同住親友50例、餐飲娛樂19例、職場環境30例、高風險場域7例。陳其邁說，主要風險還是南北移動造成同住親友感染及密閉空間等場所，市府會加強風險管理，也盼民眾做好防疫措施及遵守防疫規定。

衛生局簡任技正潘炤穎說，今天特定娛樂場所確診數量增加，共有14家特定娛樂場所，包括7間酒吧、7間酒店，其中角落酒吧有8例確診者最多。

潘炤穎指出，市府針對有不特定接觸風險的場域，還是會公布足跡，今天公布的足跡包括Corner角落、鳳農市場、TACB人文餐酒、錢櫃KTV高雄中華新館、英明市場、旗津沙灘吧、大帑殿KTV明華店等。

潘炤穎並表示，高市至今居家隔離人數近6000人，符合3+4方案明天即可解除隔離者5388人；另高市快篩自購充足，同時也向中央申請10萬到20萬份試劑，預計近期到貨。

陳其邁表示，會發給居隔者5份快篩試劑，其中1份給同住家人，同住家人第3天要快篩；師生若居隔，居隔3天加自主防疫4天共7天不可上學、到校；老師若確診，鄰近座位或脫口罩用餐者列居隔，其他人每2天篩1次，補習班原則相同。

陳其邁說，建議居隔者與小孩分開住，補習班盡量線上授課，市府也研擬給予補助；另幼兒園仍從嚴疫調匡列，匡列隔離範圍比高中、國中小學嚴格，如共用廁所或遊具等，均列居隔對象。

陳其邁也提醒，一般民眾4天自主防疫期間每天快篩，陰性才能外出，但上班仍要注意保持距離，也不要到員工餐廳用餐。（編輯：陳仁華）1110426