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鄭文燦：PCR能量滿載 企業勿包車至採檢站

2022/4/27 12:37（4/27 13:44 更新）
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桃園市長鄭文燦27日出席市政會議後接受媒體聯訪指出，現在PCR的能量已經滿載、快篩也吃緊，雙重壓力之下，要把PCR用在高風險的採檢上，呼籲企業勿包車至社區採檢站做COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR採檢。中央社記者葉臻攝 111年4月27日
桃園市長鄭文燦27日出席市政會議後接受媒體聯訪指出，現在PCR的能量已經滿載、快篩也吃緊，雙重壓力之下，要把PCR用在高風險的採檢上，呼籲企業勿包車至社區採檢站做COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR採檢。中央社記者葉臻攝 111年4月27日
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（中央社記者葉臻桃園27日電）桃園市長鄭文燦今天表示，現在PCR的能量已經滿載、快篩也吃緊，雙重壓力之下，要把PCR用在高風險的採檢上，呼籲企業勿包車至社區採檢站做PCR採檢。

鄭文燦今天上午出席市政會議後接受媒體聯訪，針對呼籲企業勿包車至社區採檢站做COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR採檢，他表示，要讓PCR用在高風險的採檢，快篩用在低風險的採檢，這是必要的分流。

鄭文燦說，現在PCR的能量已經滿載，各醫院也塞車，一天採檢量已經超過1萬2000人以上，這段時間是快篩也吃緊、PCR也吃緊，雙重壓力，因此要把PCR用在高風險的採檢上。

鄭文燦表示，現在快篩是居家隔離以及輕症在家都會用到，桃園市政府的防疫關懷包裡面會有，目前快篩試劑由國家徵用，很快會鋪貨到各個通路。（編輯：李錫璋）1110427

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