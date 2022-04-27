民團培力都市原民媽媽 用勞動力翻轉貧窮

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）為了替都市原住民媽媽脫離貧窮，民間團體至善基金會今天指出，未來預計每年培力100名都市原住民媽媽，讓原民媽媽可以有穩定收入、兼顧陪伴孩子需求。

根據原住民族委員會統計，截至2021年已有近半數的原住民族從原居地遷移至都市，然而都市原住民處在都市的角落因少了後援及依靠，原民媽媽們常困頓無助，連帶讓孩子的成長缺乏安穩陪伴。

至善基金會今天召開記者會，執行長洪智杰於會中表示，原住民家庭移居都市，往往難以適應生活成本大幅提高的處境，原住民媽媽經常要面對家庭收入不足和照顧家庭老小的雙重壓力，雖然希望外出工作貼補家計，但也常因上班時間缺乏彈性難以兼顧家庭而選擇放棄，生活陷入窘境難以掙脫。

為了找到一條幫助都市原住民媽媽脫離貧窮與生活陷阱的路徑，基金會在2016年規劃出快樂大掃計畫，5年來每年約培力大台北區逾50名都市原住民媽媽的家事服務專業能力，透過更具時間彈性的家事清潔工作型態創造收入，又能兼顧照顧家庭陪伴孩子的責任。

洪智杰指出，至善服務包含轉介或主動聯繫至善的原住民媽媽，會先由專業社工訪談，經評估後開案服務，包含安排24小時的家事服務職前訓練及4小時的實習，經由至善媒合的前3個客戶服務，會由就業輔導員陪同進行工作。

今天記者會中也有大掃媽媽到場分享自己的經歷，現年57歲的原住民單親媽媽阿敬有3個孩子，為了養家，背負卡債20多年，債務把她壓得喘不過氣來，原本多年只能到處打零工，沒有穩定的經濟收入。

後來，阿敬在2020年加入快樂大掃團隊，每月勤奮穩定打掃8個客戶的家，月收入穩定達到2萬3000元，這筆看似微薄的收入，對阿敬來說是不可思議的「穩定」，也讓她鼓起勇氣透過法扶展開債務協商，有機會解開卡債族的枷鎖，讓她感到前所未有的自由。

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至善基金會表示，快樂大掃團隊設有專職社工與就業輔導員負責就業媒合、團隊輔導與安排培力課程，未來希望一年能培力100名大台北區都市原住民媽媽具備專業的家事清潔工作技能，並定期舉行家事清潔培訓課程，提升媽媽專業能力。

至善基金會也提到，快樂大掃計畫專為原住民媽媽創造穩定收益，培訓及媒合客戶並不從中收取佣金，客戶所支付的費用全歸大掃媽媽收入，為了讓這項社會創新的培力計畫能永續發展，希望大眾能捐款支持，挺都市原住民媽媽用勞動力翻轉孩子的未來。（編輯：謝雅竹）1110427