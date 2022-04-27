莫德納疫苗自購137.16萬劑到貨 效期至7/3

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台灣自購137.16萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納（Moderna）疫苗，27日下午運抵桃園國際機場，在完成通關作業後經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年4月27日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場27日電）台灣自購今年第5批莫德納疫苗137.16萬劑今天下午抵台，完成通關作業送指定冷儲物流中心存放，待檢驗封緘作業完成後供計畫所列對象接種，這批疫苗效期至7月3日。

台灣自購137.16萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納（Moderna）疫苗，由華航CI-161班機自韓國運送來台，班機在27日下午5時21分抵達桃園國際機場。

載運疫苗的班機落地後滑行停靠於C8停機坪，經消毒作業後，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下，完成通關作業後經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放。

根據衛生福利部疾病管制署27日發布的新聞稿表示，這批疫苗在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種，這批疫苗效期至今年7月3日。

中央流行疫情指揮中心說，台灣已於去年7月22日與美國莫德納（Moderna）公司簽署2年共3500萬劑COVID-19疫苗供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，目前共有571.35萬劑到貨，分別為1月25日151.21萬劑、2月15日140.48萬劑、2月27日122.46萬劑、4月23日20.04萬劑，以及今天的137.16萬劑。（編輯：方沛清）1110427

國內疫情持續升溫，台灣自購COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納（Moderna）疫苗27日再到貨137.16萬劑，效期至7月3日。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年4月27日