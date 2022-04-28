元智師翻新新店高中圖書館 獲德國iF設計獎

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（中央社記者陳至中台北28日電）元智大學藝術與設計學系講師洪浩鈞翻新新北市新店高中圖書館，塑造有如聖殿般的閱讀空間，在全球超過1萬件作品中脫穎而出，獲得德國iF設計獎「建築空間設計」獎項肯定。

元智大學今天發出新聞稿指出，洪浩鈞負責新店高中圖書館整體規劃設計，他將舊建築翻新，保留原本的大理石牆面並改善採光，並將原來高聳的書架降低，使視線得以穿透。這項設計作品獲得2021金點設計獎，今年再於德國iF設計獎獲得殊榮。

洪浩鈞透過元智大學表示，透過翻新圖書館，希望能串起空間與學生、社區之間的關係，找回人與知識間的連結。在他的設計下，圖書館不僅煥然一新，更轉化為學校與社區居民共享的公共場域。

元智大學指出，洪浩鈞是英國倫敦大學巴特雷建築學院建築設計碩士、英國布萊頓大學建築與都市設計碩士，目前除在元智大學擔任講師，也是共序工事建築設計事務所創辦人。

洪浩鈞獲獎無數，曾參與「鳳嬌催化室」老紙舖的設計、北港國小教室改造計畫等，致力於建築空間、地景設計、風土材質轉化等，學術專長為建築理論、建築史、建築設計。（編輯：張雅淨）1110428