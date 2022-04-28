疫情持續升溫5成弱勢兒少怕染疫 7成擔憂家計

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（中央社記者吳欣紜台北28日電）COVID-19本土疫情持續升溫，台灣世界展望會攜手台大教授調查發現，有5成弱勢兒少害怕染疫，而其焦慮通常來自於同住家人，也有近7成弱勢兒少擔憂疫情期間的家計。

台灣世界展望會與台大社會工作學系教授陳毓文合作參與22國組成的「跨國兒童研究福祉研究調查計畫」，在台灣進行「新冠肺炎疫情下的台灣兒童生活調查」，針對近2000名10至12歲兒少採網路問卷抽樣，由孩子們表述自身狀況。

台灣世界展望會今天發布新聞稿公布調查結果顯示，有5成半的經濟弱勢兒少自認非常害怕COVID-19（2019冠狀病毒疾病），也有近5成兒少非常害怕染疫而失去性命，因疫情造成的負向身心感受高於一般兒少。

國內因為疫情可能宣布停班停課，調查顯示，有14%弱勢兒少面臨每天沒有足夠食物可吃的困境，22%在家上課連線經常遇到斷線等網路問題，而原民弱勢兒少更仰賴捐贈或外界提供的數位工具資源。

調查也反映出孩子在家備感壓力，不分社經地位的兒少生活滿意度都明顯下滑，約6成停課孩子經常期待回到學校上課，包含運用時間的方式、在學校所學事物、與朋友的關係、與同住者的關係等面向也都明顯受負向影響。

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疫情衝擊社會經濟、連帶影響弱勢兒少家庭生計，調查發現，有超過2成經濟弱勢兒少提到，父母因疫情失業且未獲補助，也有近7成弱勢兒少擔憂疫情期間家裡錢不夠用。

展望會表示，兒少的焦慮通常來自同住家人，「在家學習的孩子們暴露在各種疫病資訊中，其實根本沒有認識染疫者，仍很焦慮自己染疫或傳染他人」，建議在疫情蔓延的高峰期，家庭照顧者應穩住心情，規律運動及作息，傳達適度的疫情資訊給孩子，或陪孩子聊聊紓解情緒，關注生活的正向事物，以減少兒少陷入過度恐慌所導致的負向身心狀況。（編輯：陳仁華）1110428