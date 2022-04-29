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朴子醫院推「防疫安心茶」 供民眾強化自身免疫力

2022/4/29 11:33
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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）衛福部朴子醫院中醫科為配合中央對抗COVID-19病毒防疫政策，今天特別設計「防疫安心茶」配方給社區民眾參考，服用後可減少感染風險及強化自身免疫力。

衛福部朴子醫院今天發布新聞稿表示，配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策，中醫科主任李昌諴特別設計一帖「防疫安心茶」，提供給民眾到中藥行購買藥材煮飲。

李昌諴告訴中央社記者，許多民眾搶買「清冠一號」，這是給染疫者服用，一般人不適合，喝了恐會拉肚子，因此設計一帖較中性的藥茶「防疫安心茶」，給民眾強化自身免疫力。

李昌諴說，「防疫安心茶」的組成是以預防感染及增強自身為考量進行組方設計，若有各項外感症狀可進一步調理加減。配方包括黃耆3錢、黨參3錢、防風2錢、枸杞2錢、炙甘草1錢、藿香2錢、金銀花3錢、魚腥草2錢、蒲公英2錢。

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李昌諴說，「防疫安心茶」大人、小朋友都可以喝，一帖茶飲可以煮兩次，一共可煮2000cc，依藥材品質不同每帖價格約新台幣80至150元。

李昌諴指出，平時要預防呼吸道感染，也可以食鹽水、漱口水、蜂膠等漱口；食用時令五色蔬果如紅蘿蔔、大蒜、洋蔥、苦瓜、菇類、深綠色蔬菜、綠茶；另外，充足休息睡眠，保持戶外運動習慣，減少群聚也很重要。（編輯：黃世雅）1110429

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