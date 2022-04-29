技專統測30日登場 居隔考生可由同住親友接送

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疫情指揮中心專案同意「居家隔離」或「居家檢疫」考生，可由同住親友接送，或是自己步行、騎車、開車前往試場。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北29日電）四技二專統一入學測驗30日登場，受到COVID-19疫情影響，疫情指揮中心專案同意「居家隔離」或「居家檢疫」考生，可由同住親友接送，或是自己步行、騎車或開車前往試場應試。

教育部今天透過文字回應媒體，中央流行疫情指揮中心已專案同意統測居家隔離考生的交通方式，可比照「放寬COVID-19居家照護、居家隔離、居家檢疫者之就醫」中「非緊急就醫、採檢」的措施辦理。

教育部指出，被匡列居隔的考生前往「隔離試場」應試時，不能搭乘大眾運輸工具，依照各縣市衛生單位規劃或指示，可由同住親友接送或自行前往。

考量車廂是密閉空間，教育部建議車上只能有一名非考生，也就是駕駛，其他親友就不要陪同。且駕駛須與考生同戶同住，車程中都要戴口罩、保持一定距離（考生坐在後座），不可飲食。

教育部呼籲考前減少外出，避免群聚用餐，以最佳狀態應試，並及早規劃交通方式。

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教育部依照3+4居家隔離新制，日前統計有200多名學生須居家隔離，將安排到隔離試場應試。20多名確診考生不能應考，後續升學管道則會有補救措施。

另外，因應台鐵5月1日全面停駛，統測第2天考試受影響，教育部長潘文忠日前已宣布，由學校全面調查，考生若無替代方案，須用遊覽車、計程車接送，所需費用由教育部補助。（編輯：陳政偉）1110429