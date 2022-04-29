更多編輯台推薦新聞：
你的電話號碼在網上？Google現在接受移除要求
科技

你的電話號碼在網上？Google現在接受移除要求

報稅刷哪張信用卡划算？可分幾期零利率？銀行優惠3大關鍵整理
生活

報稅刷哪張信用卡划算？可分幾期零利率？銀行優惠3大關鍵整理

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
生活

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

防疫整理包》快篩實名制上路 29日本土確診1萬1974例

防疫整理包》快篩實名制上路 29日本土確診1萬1974例

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

留住中階技術人力 移工留才方案4/30上路

2022/4/29 18:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北29日電）為留住中階技術人力，移工留才久用方案將於明天正式上路，只要在台工作滿6年以上移工等，符合薪資與技術條件，可由雇主申請為中階技術人力，無工作年限限制。

因應人口結構變遷及國內產業具有中階技術人力需求，行政院日前通過移工留才方案，讓在台工作滿6年以上移工及取得台灣副學士學位的僑外生符合薪資與技術條件者，可由雇主申請為中階技術人力，且滿5年後可申請永久居留。

方案經過相關法規修正後，勞動部今天正式宣布，移工留才久用方案明天正式上路、開放外國人從事中階技術工作，每次許可最長3年，期滿可申請展延，且無工作年限的限制，能留用資深移工及台灣自行培育的僑外生，解決中階技術人力短缺問題。

勞動部表示，「移工留才久用方案」開放海洋漁撈、製造業、營造業、農業（限外展農務、蘭花、蕈菇、蔬菜）及看護工等中階技術工作可由外國人從事，至於雇主申請聘僱中階技術人力的資格則與聘僱移工資格相同。

在外國人資格部分，勞動部表示，應同時符合年資、薪資與技術條件等規範，包含移工轉換為中階技術人力，至少應連續在台工作滿6年以上，或已達「就業服務法」累計工作年限時，才能轉換身分為中階技術人力。

此外，在薪資部分，外國人從事產業類中階技術工作，每月經常性薪資應達新台幣3.3萬元，從事中階技術機構看護工，每月經常性薪資應達2.9萬元，若從事中階技術家庭看護工，每月總薪資則應達2.4萬元。

另外，基於留才考量，首次聘僱副學士僑外生每月經常性薪資為3萬元、續聘回歸3.3萬元，且外國人同時應具備專業證照、訓練課程或實作認定等條件之一，才能符合申請資格。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

為了保障國人就業及留用優秀人才，勞動部強調，雇主聘僱外國人從事中階技術工作仍須進行國內求才招募程序，招募人數不足者，才能就不足人數向勞動部申請聘僱許可；至於在人才管理部分，雇主聘僱中階技術外國人的健康檢查、入國或接續通報、生活管理、地方政府訪查、解約驗證及轉換雇主等規定，原則上都與移工現行規定相同。

根據勞動部統計，目前國內約有20萬8351名移工的年資符合移工留才久用方案的申請資格。（編輯：管中維）1110429

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族