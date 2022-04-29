留住中階技術人力 移工留才方案4/30上路

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（中央社記者吳欣紜台北29日電）為留住中階技術人力，移工留才久用方案將於明天正式上路，只要在台工作滿6年以上移工等，符合薪資與技術條件，可由雇主申請為中階技術人力，無工作年限限制。

因應人口結構變遷及國內產業具有中階技術人力需求，行政院日前通過移工留才方案，讓在台工作滿6年以上移工及取得台灣副學士學位的僑外生符合薪資與技術條件者，可由雇主申請為中階技術人力，且滿5年後可申請永久居留。

方案經過相關法規修正後，勞動部今天正式宣布，移工留才久用方案明天正式上路、開放外國人從事中階技術工作，每次許可最長3年，期滿可申請展延，且無工作年限的限制，能留用資深移工及台灣自行培育的僑外生，解決中階技術人力短缺問題。

勞動部表示，「移工留才久用方案」開放海洋漁撈、製造業、營造業、農業（限外展農務、蘭花、蕈菇、蔬菜）及看護工等中階技術工作可由外國人從事，至於雇主申請聘僱中階技術人力的資格則與聘僱移工資格相同。

在外國人資格部分，勞動部表示，應同時符合年資、薪資與技術條件等規範，包含移工轉換為中階技術人力，至少應連續在台工作滿6年以上，或已達「就業服務法」累計工作年限時，才能轉換身分為中階技術人力。

此外，在薪資部分，外國人從事產業類中階技術工作，每月經常性薪資應達新台幣3.3萬元，從事中階技術機構看護工，每月經常性薪資應達2.9萬元，若從事中階技術家庭看護工，每月總薪資則應達2.4萬元。

另外，基於留才考量，首次聘僱副學士僑外生每月經常性薪資為3萬元、續聘回歸3.3萬元，且外國人同時應具備專業證照、訓練課程或實作認定等條件之一，才能符合申請資格。

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為了保障國人就業及留用優秀人才，勞動部強調，雇主聘僱外國人從事中階技術工作仍須進行國內求才招募程序，招募人數不足者，才能就不足人數向勞動部申請聘僱許可；至於在人才管理部分，雇主聘僱中階技術外國人的健康檢查、入國或接續通報、生活管理、地方政府訪查、解約驗證及轉換雇主等規定，原則上都與移工現行規定相同。

根據勞動部統計，目前國內約有20萬8351名移工的年資符合移工留才久用方案的申請資格。（編輯：管中維）1110429