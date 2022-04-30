印尼推技職生海外學習 台灣10所大學為夥伴學校

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（中央社台北30日電）為鼓勵學生赴海外學習，印尼針對技職院校學生提供獎助，並選定46所海外大學為合作夥伴學校，預計今年9月甄選400名技職學生到世界各國學習；台灣共有10所大學獲選為夥伴學校。

駐印尼代表處發布新聞稿表示，印尼文教科研部為鼓勵印尼大學生到海外學習，繼去年成立國際移動力獎學金（IISMA）後，今年再針對技職院校學生提供獎助，選定46所海外大學為合作夥伴學校，推動技職版國際移動力獎學金計畫（IISMA for Vocational Students），預定9月將甄選400名技職學生到世界各國學習。

代表處指出，台灣共有10所大學獲選為夥伴學校，包括元智大學、中原大學、台灣師範大學、亞洲大學、虎尾科技大學、屏東科技大學、龍華科技大學、明新科技大學、明志科技大學及正修科技大學。

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另外，澳洲有11所大學獲選夥伴學校，英國、韓國、馬來西亞、德國、土耳其、法國、美國、匈牙利及愛爾蘭也都有學校獲選。

代表處表示，這項計畫由印尼文教科研部提供受獎生到世界各地學校交流4到6個月。獎助課程規畫包括課堂學習、企業參訪，由印尼政府補助註冊費、學費、經濟艙機票費、簽證費、安家及生活津貼、PCR檢測費、隔離及健康保險費等費用。（編輯：周永捷）1110430