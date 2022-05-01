類火車 台東上午每班車平均不到2乘客

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）5月1日台鐵工會員工不加班，台東上午往南北開24班類火車，僅有37名乘客；台東火車站今僅站長楊舜安上班，上午1區間列車從花蓮開到台東，象徵全島都有火車行駛。

今天上午交通部長王國材在立委劉櫂豪的陪同下到台東火車站關心由客運取代的類火車輸運狀況，他感謝到場支援的公路局人員、志工和退休台鐵員工的幫忙。

今天台東火車站僅有站長楊舜安上班，1個人要忙類火車的輸運，又要進出月台巡視站內安全，並隨時注意是否有乘客要搭乘火車，所幸今天上午沒有乘客搭火車，僅有1列車區間車從花蓮到台東，車上乘客不到10名。

公路總局今天安排往高雄、花蓮方向170班類火車。台東往高雄地區有3條類火車路線，分別是編號0961台東-高雄共30班次、編號0962台東-新左營直達車共16班次及編號0963台東-潮州-新左營」區間車共14班次。

另2條類火車路線往花蓮方向，編號0951台東-花蓮直達車共50班次，編號0953台東-玉里區間車共60班次。

在現場服務的監理站人員表示，截至今天上午11時，往高雄方向開出9班、23名乘客，往花蓮開出15班、14名乘客，有些班車沒有客人搭乘，平均一輛類火車不到2名乘客。（編輯：吳協昌）1110501