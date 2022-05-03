慈濟大學成為烏克蘭庇護大學 援助30學生來台

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俄羅斯侵略烏克蘭至今已超過2個月；慈濟大學啟動「陽光向日葵－烏克蘭難民學生扶助專案」，招收30名烏克蘭學生和學者，提供機票錢、學費、住宿費和生活費等，預計5月將有首批烏克蘭學生來台就學。（慈濟大學提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月3日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）俄烏戰爭未停歇，慈濟大學啟動「陽光向日葵－烏克蘭難民學生扶助專案」，招收30名烏克蘭學生和學者，提供機票錢、學費、住宿費和生活費等，預計5月將有首批烏克蘭學生抵台。

慈濟大學今天發布訊息表示，俄羅斯侵略烏克蘭至今已經超過2個月，目前還沒看到停戰跡象，烏克蘭有超過500萬人離開家園，家園損毀人民傷亡外，教育也被迫中斷。

為此，慈濟大學啟動「陽光向日葵－烏克蘭難民學生扶助專案」，預計招收30名烏克蘭學生和學者，包括12名學位生、12名華語生和6名學者，希望能夠提供一個安全穩定的環境給烏克蘭青年學子繼續求學。

慈濟大學校長劉怡均表示，自戰火開始，師生關心烏克蘭狀況，在校內為烏克蘭祈福募款，並積極規畫協助烏克蘭年輕人繼續求學；將提供包括機票錢、學費、住宿費和生活費等，預計5月將有第一批烏克蘭學生抵台。

透過由中研院發起、科技部參與的「烏克蘭學人獎學金計畫」平台，讓對慈大有興趣的烏克蘭青年申請就讀，自4月6日開始慈濟大學國際處陸續安排線上面試。

面試的系所包括有教育研究所、生命科學系、分子生物暨人類遺傳學系、醫資系、傳播學系、英美系、國際數位媒體學程、東方語文學系、宗教與人文研究所等。

面試的學子包括有基輔大學、基輔國立語言大學、哈爾科夫大學等地的學生，有些人因為學習中斷想要繼續研修，也有人曾經學過華語，以及對台灣感興趣等。

慈濟大學國際處國際長蕭心怡表示，面試的學子有些已經逃到鄰國，但也有人還留在烏克蘭，可以感受到他們的擔心和害怕，錄取的學生中有幾位都有豐富的志工經驗，期望戰爭結束後，學生完成在慈大的學業後回到烏克蘭發揮慈濟精神幫助他們的人民。

由於學生逃難時缺少文件，無法以正常管道申請，蕭心怡也感謝中研院、教育部以及外交部的協助，讓烏克蘭學生能順利來台就學。

慈濟大學表示，戰火無情，校友在波蘭協助難民，慈大也期望能提供烏克蘭難民庇護的地方，校內也為烏克蘭學子來台成立專戶接受捐款，匯聚善的力量，一起來幫助烏克蘭難民。（編輯：陳仁華）1110503