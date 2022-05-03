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台灣自購約110.61萬劑莫德納疫苗 運抵桃機

2022/5/3 13:59（5/3 15:12 更新）
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台灣今年第6批自購約110.61萬劑的莫德納疫苗，3日下午由華航班機從韓國運抵桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年5月3日
台灣今年第6批自購約110.61萬劑的莫德納疫苗，3日下午由華航班機從韓國運抵桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年5月3日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場3日電）台灣今年第6批自購約110.61萬劑莫德納（Moderna）疫苗，今天下午1時38分，由華航CI-161班機從韓國運抵桃園國際機場，詳細的疫苗數量以中央流行疫情指揮中心公布為準。（編輯：方沛清）1110503

2022年第6批採購莫德納疫苗110.61萬劑，下午抵達桃園國際機場，經消毒作業後，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下，完成通關作業後經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年5月3日
2022年第6批採購莫德納疫苗110.61萬劑，下午抵達桃園國際機場，經消毒作業後，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下，完成通關作業後經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年5月3日
台灣2022年第6批自購約110.61萬劑莫德納（Moderna）疫苗，3日下午由華航CI-161班機從韓國運抵桃園國際機場，本批效期至2022年8月18日。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年5月3日
台灣2022年第6批自購約110.61萬劑莫德納（Moderna）疫苗，3日下午由華航CI-161班機從韓國運抵桃園國際機場，本批效期至2022年8月18日。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年5月3日
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，疫苗接種意願隨之增加，2022年第6批採購莫德納疫苗110.61萬劑，下午抵達桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年5月3日
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，疫苗接種意願隨之增加，2022年第6批採購莫德納疫苗110.61萬劑，下午抵達桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年5月3日
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