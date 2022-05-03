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縣市疫情21/211

苗縣確診增145例 26兒童打莫德納疫苗未接獲不良反應

2022/5/3 16:44（5/3 18:09 更新）
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苗栗縣3日新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）145人，縣府透過新聞稿說明，年齡分布在1歲以下至76歲，全縣18鄉鎮市都有個案。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月3日
苗栗縣3日新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）145人，縣府透過新聞稿說明，年齡分布在1歲以下至76歲，全縣18鄉鎮市都有個案。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月3日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗縣今天新增COVID-19確診145人，縣府持續在竹南、頭份、苗栗、苑裡4地區開社區篩檢站；另昨天全縣26名學童完成接種兒童莫德納疫苗，暫未接獲不良反應。

苗栗縣新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數突破百人，縣府透過新聞稿說明，今天新增145人中，男性64人、女性81人，年齡分布在1歲以下至76歲，全縣18鄉鎮市都有個案。

其中國立苗栗農工校園有5名學生確診。縣府衛生局表示，板金科一年乙班1名學生4月28日因症就醫於4月29日確診，共匡列同住家人及師生接觸者101人，全班暫停實體課程7天；另外，電機空調科三年甲班有學生1日晚間出現咳嗽、發燒及喉嚨痛症狀，與曾一起共餐的多名同班同學到重光醫院採檢，陸續驗出4人PCR陽性，全班暫停實體課至5月8日，持續進行疫情監控。

衛生局指出，昨天各社區篩檢站共採檢517人，有36人陽性，陽性率6.96%。因應民眾篩檢需求，持續開設採檢站，竹南鎮大厝里活動中心、頭份市重光醫院停車場及苑裡鎮李綜合醫院急診室旁採檢站時間為今天下午1時至5時；苗栗市大千醫院急診室旁採檢站時間為今天下午4時至晚間8時。

衛生局表示，昨天開始進行6至11歲兒童莫德納疫苗接種作業，全縣首日有26名學生至醫療院所完成施打，目前尚未接獲有不良反應；教育處並規劃自6日起，進行校園兒童莫德納疫苗接種。（編輯：李錫璋）1110503

苗栗縣政府3日公布新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）145人，其中國立苗栗農工有5名學生染疫，板金科、電機空調科各有1班停課7天。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月3日
苗栗縣政府3日公布新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）145人，其中國立苗栗農工有5名學生染疫，板金科、電機空調科各有1班停課7天。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月3日
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