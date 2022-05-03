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縣市疫情19/211

高雄增787例確診 將開設快篩陽性門診

2022/5/3 17:04（5/3 19:42 更新）
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高雄3日新增787例本土確診個案，針對兒童疫苗校園接種狀況，市府衛生局指出，這兩天接種的學校以偏鄉學區為主，接種率約5成。圖為永安區維新國小學童接種疫苗情形。（高雄市衛生局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月3日
高雄3日新增787例本土確診個案，針對兒童疫苗校園接種狀況，市府衛生局指出，這兩天接種的學校以偏鄉學區為主，接種率約5成。圖為永安區維新國小學童接種疫苗情形。（高雄市衛生局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月3日
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（中央社記者洪學廣高雄3日電）高雄今天新增787例本土個案，高雄市長陳其邁宣布，將開設快篩陽性門診，讓臨床醫師判斷小朋友症狀，詳細規劃這週公布。家中如有快篩陽性者，也建議同住小朋友先請假停課1天。

高雄市今天新增787例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，再創全市確診病例新高，其中隔離期間陰轉陽有110例，密切接觸者有609例（含同住親友290例、餐飲娛樂102例、職場校園194例、高風險場域23例），外縣市旅遊史有42例，特定娛樂場所12例，警詢疫調中14例。

陳其邁下午在防疫會議後記者會宣布，市府經跟醫師公會、小兒科醫學會、四大醫學中心、市立醫院等討論後，這週就會開設快篩陽性門診，主要是針對孩童及一般成人，但詳細規劃仍待後續說明。

陳其邁表示，家長都會擔心有發燒症狀的小朋友，因此醫生如果能看診也能讓家長放心。主要又分成小朋友若快篩陽性，希望有快篩門診減緩家長緊張；另一種狀況則是確診個案若在居家隔離期間有狀況，希望在醫護人員做好防疫情況下看診。

陳其邁說明，小朋友發燒還是要由臨床醫師來做判斷，若能以通訊診療解決當然最好，情況緊急的話就趕緊掛急診。針對小朋友發燒症狀，一般是先給退燒藥再配合其他臨床症狀觀察，希望家長不要太擔心，詳細規劃這週就會公布。

針對兒童疫苗校園接種狀況，高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎表示，這2天接種的學校都以偏鄉學區為主，接種反應尚屬踴躍，其中有15名小朋友請疫苗假，接種率約5成。（編輯：郭諭儒）1110503

（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
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