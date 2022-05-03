禁女性夜間工作違憲 部分事業單位開罰撤銷

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（中央社記者張雄風台北3日電）勞動部今天表示，大法官釋憲認為限制女性勞工上夜班違憲，有相關案件而挨罰的雇主陸續獲得法院撤銷處分；但整體而言，去年勞工事務訴願行政訴訟駁回超過8成，顯示法院多贊同勞動部訴願決定結果。

勞動部勞動法務司今天舉辦記者會，說明民國110年度訴願案件處理情形。

勞動部統計，以110年度為例，勞工行政事務訴願收辦案件數達1784件，以「勞工保險條例」、「勞動基準法」及「就業服務法」為收案件數前3大類，分別為473件、449件及274件，以上合計占該年度訴願案件比率約67.04％。

又訴願決定撤銷及原處分機關自行撤銷原處分者，共計199件，約占作成決定案件數1878件10.60％，可因訴願制度獲得救濟。

另外，訴願人不服訴願決定提起行政訴訟部分，110年度收受法院裁判計144件，其中判決駁回計127件，占收受裁判案件88.19％，表示多數案件法院贊同勞動部訴願決定結果。

法務司副司長郭培榮表示，訴願人不服訴願決定提起行政訴訟部分，若單看統計判決駁回的比例，109年約81％、108年約88.5％、107年約87％，平均都在8成以上。

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至於部分未駁回的原因，郭培榮提到，其實事業單位也會因法條解釋不同而提行政訴訟，如近期大法官釋憲認為限制女性勞工夜間工作違反憲法保障性別平等，判定違憲，因此之前曾處罰一些未經工會或勞方同意，就要女性夜間出勤的案例，近期法院也依此做出撤銷處分。

就往年統計，郭培榮說，訴願案件也都以「勞工保險條例」、「勞動基準法」及「就業服務法」為大宗，不過隨著今年5月1日「勞工職業災害保險及保護法」正式上路，未來原本在勞保中職災的部分可能會獨立出來，實際上的變化會再觀察。（編輯：陳清芳）1110503