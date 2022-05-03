山區雨不停 中橫關原災害路段搶通再延期

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中橫台8線關原災害路段，近日受到下雨影響，邊坡坍方持續擴大，崩坍面積達7公頃，約有100多公尺長的路基遭大量土石掩埋，且有持續擴大趨勢；工程單位原訂11日搶通將再延後，呼籲用路人改道。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月3日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）中橫台8線關原災害路段，近日受到下雨影響，邊坡坍方持續擴大，崩坍面積達7公頃，約有100多公尺長的路基遭土石掩埋，且有持續擴大趨勢；工程單位原訂11日搶通將再延後。

中橫關原路段位於碧綠神木與大禹嶺之間，在指標117.4公里處從3月27日至今因地震及山區降雨等影響，不斷發生落石坍方，4月26日清晨發生大規模崩塌，擴及稜線，中橫也因此中斷。

公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段長陳麗華今天接受記者電話訪問表示，關原路段重覆不斷坍方，災情也持續擴大，經使用空拍機勘察，並測量坍方面積約有7公頃，同時有100多公尺的路基遭大量土石掩埋，東端也出現裂痕，隨時有再坍的可能。

陳麗華說，公路總局相當重視此路段的災情，要求工程單位盡快完成災害路段搶修，近期搶修團隊上午6時就開始施工，直到晚間10時才收班，盡最大的努力希望盡快搶通。

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由於近日中橫公路山區經常下大雨，伴隨著濃霧，邊坡不時崩落大小土石，搶修團隊冒著危險，在落石區域開出一條搶修的小路作業，險象環生，非常辛苦。

陳麗華指出，此路段屬於較破碎的片岩地形，邊坡經不起雨水的沖刷，導致落石持續不斷。搶修團隊面對天災雖然相當無力，但仍全力進行搶修工程，原本以5月11日搶通開放通行的期程將被迫延後，搶通時間目前暫時無法確定，呼籲用路人改道。（編輯：謝雅竹）1110503