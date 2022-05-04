立委提大學校長遴選納學生代表 教部盼保留彈性

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（中央社記者陳至中台北4日電）立法院今天審議「大學法」修正案，多名立委提案將大學校長遴選委員會納入學生代表。教育部認為，現行法規已容許各校經內部程序設置相關代表，建議保有一定彈性運作空間。

立法院教育及文化委員會今天審議「大學法」相關修正案，民主進步黨籍賴品妤、范雲、張廖萬堅等立委分別提案修改第9條，明訂校長遴選委員會須納入學生、教師、行政人員代表。

教育部提供的書面報告表達支持師生參與遴委會的立場，但也提到各大學規模、校務運作情況迥異，現行法規只對遴委會各類成員（學校代表、校友代表、社會公正人士、主管機關遴派代表）進行原則性規範。

教育部指出，現行法規下，各校已可衡酌實務狀況，經由校內程序決定後，在校內的遴選規章中，納入學生等各種身分類別的代表。對於立委提案修法方向，教育部持保留態度，建議應保有大學一定彈性運作空間。

另外，多名立委也提案，希望私立大學的遴委會由原本的董事會組織，改由校務會議組織。

教育部則在書面報告中指出，現行法規下，私校的遴選辦法須經校務會議通過，才再送董事會。且董事會須負責籌措財務，負辦學成敗之責，校長須執行董事會的決議，董事會則須尊重校長綜理校務職權，同樣對修法持保留態度。（編輯：戴光育）1110504