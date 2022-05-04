今年第7批莫德納疫苗抵台 數量約110萬劑

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（中央社記者葉臻桃園機場4日電）今年第7批採購莫德納（Moderna）疫苗約110萬劑，今天下午運抵桃園國際機場，通關後送至指定冷儲物流中心，待完成檢驗封緘作業後，將由指揮中心統籌運用。

這批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗由華航班機CI-161以客機載貨方式承運，從韓國仁川機場啟航，今天下午1時34分運抵桃園國際機場；據了解，本批疫苗數量約110萬劑，確切數量以中央公佈為準。

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班機抵達桃機後停放在B8機坪，由地勤人員進行疫苗卸貨，海關完成機邊驗放，隨後送到航空貨運站完成通關程序，在警車戒備下送到指定冷儲物流中心進行檢驗封緘作業，再提供接種計畫所列實施對象接種。

今年採購的莫德納疫苗截至昨天共有6批約681.96萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第2批2月15日140.48萬劑、第3批2月27日122.46萬劑、第4批4月23日20.04萬劑、第5批4月27日137.16萬劑、第6批5月3日110.61萬劑。（編輯：吳協昌）1110504

2022年第7批採購COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納（Moderna）疫苗111.55萬劑4日下午抵台，通關後將送至指定冷儲物流中心。中央社記者葉臻攝 111年5月4日

2022年第7批採購COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納（Moderna）疫苗111.55萬劑，4日由華航班機CI-161以客機載貨方式承運，從韓國仁川機場啟航，下午1時34分運抵桃園國際機場。中央社記者葉臻攝 111年5月4日