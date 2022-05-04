打疫苗後出現耳鳴 醫生建議接種前先評估

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大林慈濟醫院耳鼻喉頭頸外科主任黃俊豪建議，打疫苗後若曾有神經痛、神經發炎，或是有手腳麻痛或無力的情況，在接種COVID-19疫苗前先請醫生評估，再決定是否施打，身體比較虛弱且有不舒服的狀況時，則可選擇延後施打。（大林慈濟醫院提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月4日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）嘉義2名民眾近日打完COVID-19疫苗後，耳朵嗡嗡、嘰嘰叫到醫院求診，醫師說是特異體質造成，建議曾打疫苗後有神經痛、神經發炎或是手腳麻痛、無力情況，要先評估再決定是否施打。

嘉義大林慈濟醫院今天發布新聞稿表示，最近有2名民眾在打完COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後出現不良反應求診，主要症狀包括突然覺得耳朵嗡嗡、嘰嘰叫、頭暈腦脹，其中一人有聽力下降現象。

大林慈濟醫院耳鼻喉頭頸外科主任黃俊豪告訴中央社記者，首先求診的個案是58歲男性，給予藥物服用3週後，原本頭暈腦脹的症狀改善許多，但耳鳴與聽力喪失的症狀只改善一半，目前仍持續治療。

第2名病人是63歲男性，頭暈、頭痛、失眠的症狀，2週的治療後獲得大幅改善，但耳鳴的症狀進步有限，仍持續針對症狀調整用藥。

黃俊豪指出，這2名患者檢查後排除為中耳發炎或是外傷造成，因此懷疑不良反應與施打疫苗有關。

黃俊豪說，儘管打疫苗會產生一些副作用，但多為特異體質的人才會發生，民眾不需要太過擔心。

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他建議，打疫苗後曾有神經痛、神經發炎，或是有手腳麻痛或無力的情況，在接種COVID-19疫苗前先請醫生評估，再決定是否施打。另外，身體比較虛弱且有不舒服的狀況時，可選擇延後施打。若打疫苗後真得發生症狀了，要趕緊就醫接受治療，才能獲得改善。

黃俊豪指出，在臨床上較常見突發性耳聾個案，約有8成為病毒性感染，還有些慢性疾病，如血管硬化較嚴重、糖尿病，或腎臟病的高年齡患者，會因為血流不順而造成，少部分是因為頭部外傷造成的，是否打COVID-19疫苗，現在也列為致病的考量。（編輯：李錫璋）1110504