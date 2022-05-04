大學申請入學2階將開跑 前建中校長籲選其所愛

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）大學申請入學第2階段明天開放上傳審查資料，前建中校長、台北市副市長蔡炳坤今天舉「電競醫生馬克羊」的經歷勉勵學子，選其所愛、愛其所選，決定了方向就放手去做。

蔡炳坤今天在臉書發布與電競醫生馬克羊（楊震）一同預錄的影片，探討職涯選擇。蔡炳坤介紹，馬克羊成績優異，從建國中學資優班畢業後，考取陽明大學醫學系，卻在即將投入職場之際，跌破眾人眼鏡，毅然決然放棄從醫，跑去「打電動」，成為一名電競選手。

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馬克羊說，因為自己很喜歡電玩遊戲「爐石戰記」，加上玩得非常上手，且發現醫師的職涯與原本想像不同，才決定改行。至於如何維生，馬克羊笑稱，參加比賽的獎金早就超過從醫的收入，不用太擔心。

蔡炳坤聽完馬克羊的故事後說，確實學不一定需要以致用，關鍵反而是在於選擇喜歡的事情，只要對自己與社會有幫助，決定了方向就放手去做，希望透過馬克羊的經歷勉勵學子們，選其所愛、愛其所選。（編輯：李錫璋）1110504