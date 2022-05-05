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申請入學審查資料上傳開放 提供操作影音檔說明

2022/5/5 09:25
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（中央社記者許秩維台北5日電）大學甄選入學委員會今天開放申請入學審查資料上傳系統，並提供操作說明及教學影音檔，考生可選擇使用學習歷程資料庫或自行上傳可攜式文件格式（PDF）檔。

111學年度大學申請入學第1階段篩選結果已於3月31日公告，通過篩選的考生仍須參加第2階段指定項目甄試，並在各校規定截止日前，透過網路上傳校系要求的審查資料。

大學甄選入學委員會今天發布新聞稿指出，5月5日正式開放系統，供考生上傳審查資料，繳交資料截止日期則依照各大學規定；甄選會也將審查資料上傳的操作說明與教學影音檔公告在「申請入學」網頁，並提供常見問題的問答（Q＆A）。

由於今年修課紀錄、課程學習成果、多元表現可採用學習歷程資料庫，考生登入系統時，須先設定「勾選高中學習歷程資料庫」或「自行上傳PDF檔」，每系限1種繳交方式；若考生為非應屆畢業生或自境外返台就學，而於學習歷程資料庫無資料者，繳交方式一律採「自行上傳PDF檔」。

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考生若要自行製作PDF檔，應依各校要求的各大項，分項製成PDF格式檔案並逐一上傳，每個校系的每大項檔案以5MB（百萬位元組）為限；上傳資料後產生「審查資料上傳確認表」，代表已完成，考生也可進入系統查看校系確認狀態欄，如出現「已確認」，則代表成功上傳。

甄選會提醒，未使用學習歷程而選擇自行上傳PDF檔（舊制）的學生，如果想要呈現幹部經歷，必須自行向學校取得相關證明，並列入PDF檔中，大學端才能看到。（編輯：戴光育）1110505

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