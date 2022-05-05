居家照護口服藥、電子圍籬退場 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北5日電）國內COVID-19本土疫情持續，口服藥送藥到宅完整流程將於今天公布，另外，居家隔離電子圍籬退場事宜也可望定案，指揮中心指揮官陳時中今天下午說明最新疫情及防疫相關事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增2萬8420例COVID-19本土病例，再創疫情來新高，新北市首度突破萬例大關，另增5例死亡病例、5例重症及72例中症個案。死亡個案中一名為20多歲無慢性病女性，已完整接種3劑BNT疫苗，發病後6天仍急救無效病逝，排除細菌感染可能性。

COVID-19本土疫情延燒，據統計，全台約5.2萬人正在居家照護。今天起會陸續將口服藥物配送到各縣市57家核心藥局，可支援送藥到宅，但強調民眾、居家醫療團隊要啟動遠距醫療相關照護與諮詢流程，預計今天將說明流程。

昨天本土染疫新增近3萬例，輕症或無症狀者正在居家照護超過5萬人，密切接觸者的居隔人數只多不少，鑑於確診通報塞車，導致居家隔離電子圍籬幾乎失去意義，指揮中心規劃電子圍籬退場，預計今天召集各縣市衛生局開會討論定案，後續配套措施將是今天記者會矚目議題。

國內近日出現年紀最小COVID-19重症，是一名未滿一歲女嬰染疫呼吸窘迫送醫插管搶救，仍在加護病房治療。指揮中心表示，這名重症女嬰狀況尚可，相較日前為趨穩。女嬰最新病況將是今天記者會關注焦點之一。

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根據指揮中心統計，截至5月3日，本土確診個案有14萬7427人為輕症或無症狀個案、占99.75%，中症累計329例、占0.22%，重症累計48例、占0.03%，中重症累計84例解除隔離。

本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活的同時，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。（編輯：卞金峰）1110505