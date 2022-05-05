男子上背痛醫院掛急診 愛吃米血引發胃潰瘍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化5日電）張男因上背痛前往部立彰化醫院掛急診，醫師診斷為胃潰瘍和胃食道逆流；彰化醫院指出，張男因愛吃米血，糯米類食物吃多造成不適，胃痛雖大多表現在上腹部，少部分會痛在上背。

衛福部彰化醫院肝膽腸胃科醫師蔡安順今天接受媒體聯訪時說，55歲張男最近3個月常覺得上背痛，日前痛到掛急診，確診為胃潰瘍和胃食道逆流，而張男上背痛的位置大概在肩胛骨中間，原以為是心血管疾病，後來去看心臟科，沒有檢查出異常。

蔡安順說，張男睡前感覺上背疼痛，前往醫院掛急診，轉腸胃科照胃鏡發現是胃潰瘍，服藥後狀況好轉，而病患本身難以相信上背痛和胃病有關係，也想到晚上只要吃米血，睡前上背就會感覺疼痛，才發現米血是引發他胃痛的地雷食物。

蔡安順指出，大部分的胃潰瘍患者上腹會感覺疼痛，胃食道逆流則常出現心窩痛及灼熱感，俗稱「火燒心」；至於張男上背會疼痛，在臨床上比較少見，主要是胃的神經和上背神經有重疊，造成大腦中樞誤判，以為病灶在上背，一般稱為轉移痛，其他如膽囊、胰臟的疼痛也有可能出現轉移而痛在肩膀及上背。

蔡安順說，上背痛可能是心血管疾病或是肺部腫瘤、膽結石等引起，有時也可能是胃病，必須一一排除才能確診。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡安順指出，胃病患者最好不要吃辣的、油炸的東西，以及甜食、咖啡、茶、糯米類等刺激性或難消化的食物，以免分泌過多的胃酸刺激傷口，造成胃痛更嚴重。

蔡安順說，胃病患者的地雷食物不盡相同，在臨床上，有人一吃甜食就胃痛，有人一喝酒就胃痛，也有人不能吃粥，像是張男就是對糯米類製品特別敏感，呼籲胃病患者避開刺激性或難消化的東西，以免引發胃劇痛。（編輯：陳仁華）1110505