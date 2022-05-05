天下USR大學公民調查 台東大學環境永續超越台大

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（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東大學今天表示，天下雜誌最新出刊第747期雜誌，公布「天下USR大學公民」調查，國立台東大學榮獲公立一般中型大學組第一名殊榮；在「環境永續」項目獲4.2的高分，超越台灣大學。

國立台東大學今天發布新聞稿表示，聯合國於2015年底提出17項永續發展目標（SDGs）後，全球各大學幾乎都將之列為學校發展的主軸；依SDGs概念推出的「天下USR大學公民」調查，是國內唯一從永續視角檢視大學的指標。

2019年起，天下雜誌借鏡企業ESG，從環境、社會、大學治理，加上大學最重要利害關係人教職員與學生照顧的教學承諾4面向共38項指標，以問卷回收暨教育部公開指標蒐集方式，均衡檢視大學的社會責任與永續發展，評選出台灣的大學公民楷模。

台東大學集中資源全力打造綠色大學，以凸出的環境面成績，在今年首度摘冠；大學知本校區樹林面積17.3公頃，佔校區面積59.2公頃之29.2%，主要為欖仁樹、楓香、苦楝樹、水黃皮、樟樹、櫸木和黃連木等碳吸附量高的喬木樹種，每年約吸收全校二氧化碳排放量之7.6%，未來繼續推廣校園種樹，以期能在2030年達成再生能源於全校總能源使用佔比25%。

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2021年12月的世界綠色大學評比，台東大學在參加的全球956所大學中榮獲第74名之佳績，展現積極發展綠色國際大學斐然成章的卓效。台東大學60公頃的知本校區，森林與草坪植被佔總面積61%，依山傍海，走進校園沐浴在森林芬多精，是名副其實的「綠色大學」。2016年起，台東大學自我定位為「綠色國際大學」，並成立校級單位的「綠色國際大學推動委員會」，由曾耀銘校長親自擔任主委。

除讓師生在日常生活中踐行節能減碳之外，亦透過課程深耕永續觀念。台東大學已全面導入與聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals,SDGs）之連結，教師於課綱中必須勾選與17個SDGs之相關連結，以利學生後續選課；同時修訂獎勵學術研究活動實施要點，若教師學術成果與SDGs相關，就可獲得20%的積分獎勵，讓學校與SDGs連結之課程及研究數量均逐年成長，提升學校師生的校外參與、社會服務與永續教育。（編輯：陳仁華）1110505