台南新增922本土 國三生會考前一週線上教學

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南市長黃偉哲（右）與教育局長鄭新輝（左）等人6日下午記者會中宣布，全市國三學生自14日起至20日全部改採線上教學。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市今天新增922名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，市府下午宣布，為減少將參加21、22日會考的國三學生染疫風險，14日至20日全市學校、補習班國三課程改線上授課。

台南市長黃偉哲下午在市府線上防疫記者會中表示，今天稍早中央流行疫情指揮中心公布台南新增923名本土病例，經疫調後有1例移為其他縣市個案，修正為新增922名，考量染疫風險提高，國中三年級學生若確診或被匡列可能影響參加國中教育會考權益，台南市國三學生在會考前一週改採線上遠距教學，盼降低染疫風險。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，教育局於昨日提案，經市府一級防疫指揮中心通過決議，自14日起至20日止，全面暫停國三學生到校實體課程，改採在家線上遠距教學，同時要求各補習班配合辦理，教育局屆時將加強補習班防疫稽查，若發現違規將予以重罰。

鄭新輝表示，改採遠距教學期間，如果有學生仍需到校學習，會由學校提供基本照顧（如學習空間及營養午餐等），針對部分弱勢學生在家線上學習也會持續提供午餐補助，各班導師每日會關懷學生學習和健康狀況，萬一有學生確診或居家隔離，也呼籲家長主動通報學校，以利安排會考試務工作。

鄭新輝指出，另外，現行台南市校園停課標準採取較嚴格的預防性停課機制，但隨著快篩試劑自今日起可由學校直接提供，對有染疫風險者可快速篩檢出初步結果，因此停課規定進行修正。

他說，經衛生單位「匡列」為密切接觸者（居家隔離），暫停實體課程，應待居家隔離及自主防疫結束並經快篩陰性後才能返校。

鄭新輝指出，學校有確診病例發生時，班級內有1名師生確診，班級師生及確診者於班級、社團、交通車、宿舍、餐廳等場所曾接觸人員，若經匡列為密切接觸者，皆應暫停實體課程，待居家隔離及自主防疫結束並經快篩陰性後才能返校。

他說，學校有「確診個案」及「密切接觸者」就讀班級達全校1/3以上或達10班以上，學校得實施全校暫停實體授課2日，並視疫調及風險程度決定是否延長。（編輯：謝雅竹）1110506